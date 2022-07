Schwyz «Etwas vom Anspruchsvollsten»: Hier rettet die Rega zwei Mythen-Kletterer Zwei Alpinisten steckten am späten Montagabend nach einer Mythentour fest. Ein Rettungsheli brachte sie an der Winde in Sicherheit. Warum solche Einsätze in der Dunkelheit eine besondere Herausforderung sind, sagt die Rega in unserem Videobeitrag.

«Aktionen mit der Rettungswinde in der Nacht sind etwas vom Anspruchsvollsten für die Crews der Rettungsflugwacht», sagt Rega-Sprecher Adrian Schindler im Gespräch mit dem «Boten». Zu solch einem Rettungseinsatz war es am späten Montagabend um 23 Uhr gekommen. Zwei Bergsteiger waren am Grossen Mythen blockiert, etwa 100 Meter unterhalb des Adlerspitz. Schindler:

«Sie kamen weder vorwärts noch zurück.»

Die Rega 8 aus Erstfeld wurde alarmiert und fand die beiden Alpinisten im Nu. Sie konnten zum Glück ihre Position exakt beschreiben und winkten dem Heli mit der Taschenlampe zu.

Bei der anschliessenden Windenbergung im Dunkeln war volle Konzentration gefordert. «Dem Piloten fehlen in der Nacht wichtige Referenzpunkte. Es ist nicht einfach, die Höhe zu halten», sagt der Rega-Sprecher. Für den Rettungssanitäter, der im Helikopter die Winde bedient, ist es schwierig, die Distanz zum Boden abzuschätzen. Laut Adrian Schindler sei es gerade deshalb wichtig, dass die Rega-Crews zusammen mit den Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz (SAC) solche Rettungen regelmässig üben.

Die zwei Kletterer brachte man wohlauf an der Longline sicher zurück auf den festen Boden. Solche Präventiveinsätze fliegt die Rega regelmässig. Man will so sicherstellen, dass nicht noch ein grösseres Unglück passiert. , Adrian Schindler sagt:

«Es ist eine tolle Geschichte, jemanden unverletzt aus einer schwierigen Notsituation zu retten»

Gleichzeitig wird so verhütet, dass Alpinisten auf eigene Faust ein kletterisches Risiko eingehen und dann im schlimmsten Fall schwer verunglücken. Auch die Aktion am Adlerspitzli fand ein Happy End. Nach einer Zwischenlandung in der Holzegg brachte die Rega die Bergsteiger heil hinunter nach Rickenbach.