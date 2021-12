Youtube: Alpin Kanal

Schwyz Hirsch dreht Runde auf dem Fussballplatz Ein stattlicher Hirschstier drehte einige Runden auf dem Tschaibrunnen.

Am Sonntag vor dem Eindunkeln näherte sich von der Sagenmatt her kommend ein Hirsch dem Tschaibrunnen, legte beim Kindergarten an der Hinterdorfstrasse eine kurze Rast ein und drehte danach einige Runden auf dem Fussballplatz. «Unser Sohn, der im unteren Stock wohnt, rief mir, ich solle mal auf den Platz rausschauen», erzählt Anwohner Beat Nideröst. In der Aufregung habe er die Kamera seines Handys nicht einstellen können, «doch meine Frau Christine fand den richtigen Knopf und konnte dann filmen».

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Hirsch erhobenen Hauptes um den Platz rennt, bevor er über Bänke, Geländer und eine Mauer springt, die Rickenbachstrasse überquert und schliesslich hinauf zum St. Josefsklösterli marschiert, wo er verschwindet.

Dutzende Hirsche im Grund und im Viertel

Ebenfalls ums Eindunkeln können derzeit Dutzende von Hirschen west- und ostseits der Grundstrasse zwischen Grundkapelle und Bierkeller beobachtet werden. Wer seinen Garten nicht schützt, erlebt eine böse Überraschung, denn die Tiere fressen ganze Wintersalatbeete leer. Das Verhalten sei nicht ungewöhnlich, erklärt Wildhüter Pius Reichlin. «Die Hirsche gehen dorthin, wo es etwas zu fressen gibt, insbesondere wenn im Wald viel Schnee liegt. Mit ihrem feinen Geruchssinn wissen sie, wo es die beste Nahrung gibt. Sie geben dieses Verhalten auch an die Jungtiere weiter, weshalb in den letzten Jahren zunehmend diese Hirschwanderung Richtung Siedlungen beobachtet werden kann.»

Während des Tages ziehen sie sich wieder in den schützenden Wald zurück. Doch ihre Wanderung zu den grünen Weidegründen hat eine Schattenseite. Allein letzte Woche wurden zwei Hirsche auf der Grundstrasse angefahren, fünf sind es seit letztem Herbst.