Schwyz Jugendlicher überfallen – Polizei sucht zwei Frauen, die ihm geholfen haben Ein Jugendlicher wurde am Samstag in Altendorf von zwei Männern überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Tatort: die Brücke über den Spreitenbach. Bild: Google Maps

Es passierte Samstagabend zwischen 21 und 21.30 Uhr. Ein Jugendlicher war in Altendorf unterwegs, er ging in der Steinegg bei der Brücke über den Spreitenbach. Zwei Männer traten an ihn heran und forderten Geld.

Als er der Aufforderung nicht nachkam, schlugen die Unbekannten auf ihn ein und entwendeten rund 30 Franken Bargeld. Anschliessend rannten sie davon. Eine unbekannte Autofahrerin und ihre Begleiterin hielten bei dem am Boden Liegenden an, erkundigten sich nach seinem Befinden und brachten den Leichtverletzten nach Hause.

Die Kantonspolizei Schwyz bittet die beiden Frauen sowie andere Personen, die Angaben zum Überfall machen können, sich unter Telefon 041 819 29 29 zu melden. (zfo)