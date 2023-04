Schwyz Knatsch mit Pächter: «Wysses Rössli» soll wieder öffnen Die Meldung, dass das «Rössli» in Schwyz geschlossen wurde, war ein Schock. Seine Zukunft war unklar. Nun wird aber «die zeitnahe, gütliche Übergabe des Hotels und Restaurants verhandelt».

Das «Wysse Rössli» in Schwyz. Bild: zvg

Mit Bedauern habe die Firma Reichmuth Immobilien AG (Eigentümerin) zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Pächterin des Hotels Wysses Rössli Schwyz (Cassini Gastronomie AG) den Restaurantbetrieb per Ende März eingestellt habe und per Ende April auch das Hotel definitiv schliesse. Dies heisst es in einer Mitteilung der Reichmuth Immobilien AG. «Das Vertragsverhältnis zwischen der Pächterin und der Firma Reichmuth Immobilien AG hat bereits per 31. Dezember 2022 geendet, allerdings wurde die Rückgabe des Pachtobjektes bisher verweigert.»

Verfahren vor Bezirksgericht hängig

Wie Caroline Duss von der Reichmuth Immobilien AG in der Mitteilung weiter ausführt, sei vor Bezirksgericht Schwyz seit Anfang Jahr unter anderem ein Ausweisungsverfahren hängig. «Wir hoffen aber nun aufgrund der neusten Ereignisse, dass eine zeitnahe, gütliche Übergabe des Hotels und Restaurants möglich sein wird.»

Die Reichmuth Immobilien AG sei bestrebt, den Restaurantbetrieb möglichst rasch wieder aufnehmen und Hotelreservationen für nach dem 30. April entgegennehmen zu können. «Wir möchten unsere treuen Stammgäste, die Schwyzer Bevölkerung sowie Gäste aus nah und fern weiterhin in unseren geschichtsträchtigen und einzigartigen Räumlichkeiten im Ortskern willkommen heissen können», heisst es in der Mitteilung abschliessend.

Am 31. März erschien im «Boten der Urschweiz» der Artikel «Grösstes Hotel in Schwyz geht zu». Auf einem Aushang des Hotels hiess es, dass das Restaurant ab dem 1. April und der Hotelbetrieb auf Ende April geschlossen werde. Wie der Inhaber der Liegenschaft, Paul Reichmuth junior, Ende März auf Anfrage ausführte, sei er mit dem Schliessungsentscheid des Pächters vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Umfrage zeigt: Bevölkerung findet «Rössli» wichtig für den Hauptort

In einer Online-Umfrage des «Boten» mit knapp 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben sich daraufhin rund zwei Drittel (63 Prozent) dahingehend geäussert, dass sie die Schliessung bedauern würden, da das «Rössli» für den Hauptort wichtig sei. 27 Prozent war es egal, da sie nie im «Rössli» eingekehrt seien, und 10 Prozent waren der Meinung, dass der Markt halt spiele.