Schwyz Mutmassliche Telefonbetrüger nach Geldübergabe festgenommen In Gross wurden zwei Männer im Rahmen eines Betrugsversuchs am Freitag festgenommen.

Die Kantonspolizei Schwyz erhielt am Freitagvormittag den Hinweis, dass in Gross ein Telefonbetrug im Gang sei, teilt diese mit. Dabei gab sich die Person am Telefon als Mitarbeiter der Schwyzer Kantonalbank aus, die aktiv mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeite. Weiter habe die Person am Telefon das Opfer dazu aufgefordert, mehrere Tausend Franken für die Begleichung einer offenen Bestellung abzuheben und einem Kurier zu übergeben.

Die Polizei konnte nach der Geldübergabe am Freitagnachmittag zwei Tatverdächtige in Gross festnehmen. Dabei hat sie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken sichergestellt. Beim erwischten Kurier handelt es sich um einen 27-jährigen Schweizer – es wird nun abgeklärt, ob weitere Straftaten vorliegen.

Personen, die ebenfalls Opfer eines Telefonbetrugs geworden sind, werden gebeten, sich unter 041 819 29 29 bei der Kantonspolizei Schwyz zu melden. (rad)