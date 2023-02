Schwyz Polizei findet 18 Kilogramm Cannabis, Gold, Silber und 12'000 Franken Bargeld Nach umfangreichen Ermittlungen schlug die Kantonspolizei Schwyz zu: Sie überführte einen Mann, dem der Handel mit Cannabis vorgeworfen wird. Bei Hausdurchsuchungen fand die Polizei so einiges.

Drogen, Bargeld, Gold und Silber: Das ist die Ausbeute der Kantonspolizei Schwyz nach mehreren Hausdurchsuchungen. Bild: Kapo SZ

In einem «aufwendigen Ermittlungsverfahren» unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz hat die Kantonspolizei Schwyz einen 51-Jährigen als mutmasslichen Drogenhändler ermittelt. Der im Kanton Zürich wohnhafte Mann sei geständig, in der Zeit von 2020 bis 2022 in mehreren Kantonen mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben, heisst es in der Mitteilung vom Montag weiter.

Der Beschuldigte wurde im Herbst 2022 durch die Kantonspolizei Schwyz festgenommen und befand sich über zwei Monate in Untersuchungshaft. Bei Hausdurchsuchungen in den Kantonen Schwyz und Zürich konnten die Strafverfolgungsbehörden über 18 Kilogramm Cannabis, 12’000 Franken Bargeld, 2 Kilogramm Silber und 100 Gramm Gold sicherstellen.

Dem 51-Jährigen wird vorgeworfen, mit rund zwei Kilogramm Cannabis gehandelt zu haben. Er muss sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Staatsanwaltschaft Schwyz verantworten. (mme)