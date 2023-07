Schwyz Gerichtsverfahren: Präsident der römisch-katholischen Kantonalkirche macht Druck auf Diethelm Lorenz Bösch, der Präsident der katholischen Kantonalkirche Schwyz, würde einen Rücktritt von Bernhard Diethelm begrüssen. Er möchte, dass Diethelm die Stelle als Kirchenschreiber abgibt.

Lorenz Bösch ist Präsident der römisch-katholischen Schwyzer Kantonalkirche. Bild: PD

Kantonsrat Bernhard Diethelm hat seine SVP-Zugehörigkeit sistiert, will aber weiterhin im Kantonsrat bleiben. Das hat er diese Woche mitgeteilt. Noch offen ist, wie es um sein Mandat als Kirchenschreiber von Vorderthal steht.

«Es ist an der Kirchgemeinde Wägital das Gespräch mit Bernhard Diethelm zu suchen und seine Tragbarkeit im Amt zu erörtern», erklärt Lorenz Bösch als Präsident der römisch-katholischen Schwyzer Kantonalkirche auf kath.ch, der Onlineplattform des katholischen Medienzentrums.

Als Präsident erwarte er, so Bösch, dass in staatskirchenrechtlichen Funktionen Personen seien, die «glaubwürdig handeln». Und: «Ich erwarte, dass Persönlichkeiten in staatskirchlichen Funktionen ihren Mitmenschen korrekt begegnen, ihre Integrität unabhängig ihrer Herkunft und Stellung respektieren und glaubwürdig handeln.» Er würde einen Rücktritt von Diethelm als Kirchenschreiber begrüssen.

Pfarrei Vorderthal wartet Urteil ab

Auf dem Pfarramt Vorderthal will man der Schweizer Justiz nicht vorgreifen. Diethelm sei kein Mitglied des Kirchenrates, lediglich Schreiber. Das Urteil vom Montag sei noch nicht rechtskräftig, wurde dem «Boten» stellvertretend für den Pfarrer auf Anfrage schriftlich mitgeteilt.

Deshalb sei Diethelm «für uns immer noch in einem laufenden Verfahren und somit gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung, die da Schweizer Recht jeder angeklagten Person zusteht». Deshalb sei man nicht befugt, «der Schweizer Justiz vorzugreifen». Und weiter: «Da er nicht Mitglied des Kirchenrates ist, sehen wir auch keinen Grund, ihn vorzuverurteilen.» (adm)