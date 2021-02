Schwyz Rechts- und Justizkommission empfiehlt Reto Heizmann als Kantonsgerichtspräsident Der Schwyzer Kantonsgerichtspräsident Dr. Urs Tschümperlin tritt Ende Juni 2021 zurück. Als Nachfolger schlägt die Rechts- und Justizkommission den aktuellen Vizepräsidenten vor.

(spe) Für die im Sommer 2021 neu zu besetzende Stelle als Schwyzer Kantonsgerichtspräsident schlägt die Rechts- und Justizkommission den derzeitigen Vizepräsidenten Reto Heizmann vor. Dies meldet die Staatskanzlei des Kantons Schwyz am Donnerstag. Die Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben, und für den Fall, dass ein Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin in die Präsidialfunktion gewählt wird, ebenso eine Stelle als vollamtlicher Kantonsrichter.

Es seien innert Frist mehrere Bewerbungen eingegangen. Die Rechts- und Justizkommission habe die Bewerbenden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und empfiehlt dem Kantonsrat, nebstReto Heizmann als Kantonsgerichtspräsidenten, Stefan Marc Weber als vollamtlichen Kantonsrichter zu wählen. Stefan Marc Weber ist aktuell Gerichtsschreiber am Bundesgericht in Lausanne und nebenamtlicher Ersatzrichter am Bezirksgericht Dietikon.

Der Kantonsrat wird die Richterwahlen voraussichtlich am 28. April 2021 vornehmen.