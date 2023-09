Schwyz - Sattel Unfall fordert zwei Verletzte Zwischen Schwyz und Sattel ist es am Freitagvormittag zu einer massiven Auffahrkollision gekommen. Die Rettungsdienste von Schwyz und Küssnacht rückten aus. Zwei Frauen wurden hospitalisiert.

Der Wagen prallte ins Heck eines vorausfahrenden Fahrzeug. Bild: Geri Holdener

Die Kollision auf der Schlagstrasse zwischen Schwyz und Sattel ereignete sich am Freitagvormittag um zirka 10.50 Uhr vor dem «Rigiblick» auf Steiner Gemeindeboden. Ein PW wies nach einer Kollision schwere Schäden an der Front auf. Die Polizei sicherte Spuren am Unfallwagen mit Schwyzer Kontrollschildern und am Heck eines Luzerner SUV. Der exakte Unfallhergang ist noch nicht definitiv ermittelt, den Spuren nach war es offensichtlich zu einer Auffahrkollision in Fahrtrichtung Sattel gekommen.

Für die medizinische Erstversorgung der Patienten alarmierte man den Rettungsdienst Schwyz, der unter anderem mit seinem Notarzt-Einsatzfahrzeug zum Unfallort ausrückte. Kurze Zeit später war neben einem Rettungswagen aus Schwyz auch die Ambulanz des Rettungsdiensts Küssnacht vor Ort.

Die zwei Frauen im hinteren Fahrzeug wurden nach einer medizinischen Erstversorgung mit eher leichteren Verletzungen hospitalisiert. Die Schlagstrasse war während des Rettungseinsatzes und der Fahrzeugbergung durch den Abschleppdienst nur einspurig befahrbar.