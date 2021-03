Rothenthurm Schrottauto fängt Feuer Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, zu Schaden kam niemand.

Das Fahrzeug wurde auf einem Anhänger ins Freie gebracht. Bild: Kantonspolizei Schwyz

(sok) Am Montagabend kurz nach 20.15 Uhr ist in einer Halle in Rothenthurm ein Abbruchauto in Brand geraten, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Die Anwesenden versuchten, das brennende Fahrzeug mit einem Feuerlöscher und Wasser zu löschen und schoben das Auto auf einem Anhänger ins Freie.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Rothenthurm konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass das Feuer aufgrund eines Funkenwurfes bei Abbrucharbeiten entstanden ist.