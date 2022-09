Schwyz Wanderer verunfallt in steilem Gelände am Grossen Mythen tödlich Am Grossen Mythen ist am Samstagnachmittag ein Mann abgestürzt. Für den Berggänger kam jede Hilfe zu spät. Die Umstände sind unklar.

Auch die Rega kam zum Einsatz. Bild: Webcam

Die Bergungsaktion begann am frühen Samstagnachmittag um 12.30 Uhr. Der Schwyzer Polizei war ein lebloser Wanderer auf dem Mythenweg gemeldet worden. Der Mann, der ausserhalb des Kantons Schwyz wohnt, war zwischen Kurve 19 und 20 entdeckt worden.

Von 14 Uhr bis etwa 15 Uhr war der Rega-Helikopter der Basis Erstfeld in der Luft. Angehörige der Kantonspolizei Schwyz versammelten sich in der Holzegg, Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz ebenfalls.

Nach einem ersten Rekognostizierungsflug über einer Kehre am Mythenweg in einer Höhe von etwa 1650 Metern über Meer bereitete sich die Rega-Crew auf die Bergung des verstorbenen Mannes vor. Anschliessend flog der Helikopter nach einer Zwischenlandung im Zivilschutz-Zentrum in Schwyz zurück ins Urnerland.

Laut Polizeiangaben war der 57-jährige Berggänger vom Weg abgekommen und hatte sich beim Absturz im steilen Gelände tödliche Verletzungen zugezogen. Die Umstände, die zum Unfall führten, sind unklar.

Die wichtigsten Tipps beim Bergwandern 1. Wanderung sorgfältig planen Schwierigkeit (Wegkategorie) und körperliche Anforderungen, Zeitbedarf, Fähigkeiten der Wandergruppe, Wegverhältnisse und Wetter berücksichtigen. Wer allein unterwegs ist, informiert eine Drittperson. 2. Passende Ausrüstung wählen Feste Wanderschuhe mit griffigem Profil, warme und wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz, Karte, Proviant, Notfallapotheke und Mobiltelefon sind immer dabei. 3. Unterwegs aufmerksam bleiben Regelmässig Pause machen, trinken und essen. Zeitplan, Wetter, Wegverhältnisse und Verfassung der Wandergruppe beobachten. Im Zweifelsfall rechtzeitig umkehren oder eine Alternativroute wählen.

Immer wieder kommt es am Grossen Mythen zu tödlichen Unfällen, wie eine Auswertung dieser Zeitung zeigt. Nirgendwo verunfallten seit 1998 so viele Menschen wie am Schwyzer Hausberg, nämlich 22. Der letzte tödliche Unfall am Mythen ereignete sich vor einem Jahr. (gh/rem)