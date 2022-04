Schwyz Sechstes Kulturwochenende: Eröffnung in der Cineboxx in Einsiedeln Bald ist es so weit. Vom 22. April bis zum 24. April findet in Schwyz das sechste Kulturwochenende statt.

Das Kulturwochenende wird vom 22. bis 24. April stattfinden. Bild: PD

Das sechste Kulturwochenende wird an drei Tagen im ganzen Kanton verteilt stattfinden. Dabei gehen 135 Veranstaltungen über die Bühne, wie der Verein SchwyzKulturPlus mitteilt. Diese Veranstaltungen sind in 30 verschiedenen Ortschaften verteilt. Eröffnet wird das ganze Wochenende in der Cineboxx in Einsiedeln, am 21. April um 19 Uhr. Gezeigt wird an diesem Abend die Vorpremiere von «Horämäner», einem Kurzfilm aus der Reihe «Die letzten ihres Handwerks?»

Von offen Künstlerateliers bis zu Aftershow-Partys wird es ein umfangreiches Programm geben. Das ganze Programm finden Sie unter dieser Website. (rad)