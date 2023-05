Schwyz Skistar Wendy Holdener feiert 30. Geburtstag Die Schwyzer Skirennfahrerin Wendy Holdener feiert heute einen runden Geburtstag. Was sie von dieser Zahl hält und wie sie feiert.

Wendy Holdener feiert ihren 30. Geburtstag. Bild: Keystone

Am heutigen Freitag, dem 12. Mai, hat Wendy Holdener allen Grund zum Feiern. Verantwortlich dafür sind nicht ihre zahlreichen Erfolge auf der Skipiste, sondern ein runder Geburtstag: Die Skirennfahrerin wird 30 Jahre alt. Diese Zahl stresse sie nicht, denn sie fühle sich wohl in ihrer Haut, erklärt sie in einem Interview mit dem Blick. Bei einer Grillparty werde Holdener am Freitagabend mit Freunden und Familie auf ihren Geburtstag anstossen. «Und hoffentlich danach Tanzen!»

Trotz aller Feierlichkeiten befindet sich die Schwyzerin gemäss eigenen Angaben schon wieder im Sommertraining – dieses habe bereits im April gestartet. Sie sei fitter als erwartet, gibt sie im Interview zu. So lässt es sich wohl auch ganz unbeschwert feiern. Wir gratulieren! (mha)