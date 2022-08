Schwyz Tafel-Battle an der Herrengasse Täglich wechseln die Sprüche zwischen der Metzgerei und dem gegenüberliegenden Planungsbüro.

Die Tafel der B+B Planer AG: Hier baumelte ein Block auf die Herrengasse. Passanten konnten sich ebenfalls einbringen. Bild: Silvia Camenzind

Georg Reichmuth hat vor seiner Metzgerei an der Herrengasse in Schwyz etliche Tafeln platziert, die auf das Angebot aufmerksam machen. Eine dieser Tafeln ist aber speziell. Sie ist in Richtung Herrengasse ausgerichtet, und der Metzger macht sich einen Spass daraus, mit täglich wechselnden Sprüchen die Planenden in ihren Büros vis-à-vis im ersten Obergeschoss im «Bären» auf sich aufmerksam zu machen. «Als wir das sahen, sagten wir uns: Wir brauchen auch eine Tafel», erklärt Daniel Camenzind von der B + B Planer AG. Seither läuft es. Seit rund zwei Monaten geht es hin und her mit den täglichen Sprüchen. «Manchmal gibt es auch während des Tages zu reagieren auf etwas, was Georg Reichmuth geschrieben hat», lacht Daniel Camenzind.

5 Bilder 5 Bilder Nach dem Besuch des «Boten» reagierten die Planenden sofort und platzierten Eigenwerbung.

«Ich mache halt gerne Sprüche», erklärt Georg Reichmuth die Tafel-Battle, die ihm sichtlich Spass macht. Am Vormittag schaut er, dass er etwas auf seine Tafel geschrieben hat, bevor das Planungsbüro in die Znünipause geht. Danach folge die Antwort. Manchmal muss auch er darauf wieder reagieren.

Der Ursprung der Tafel-Battle liegt in einer Provokation, die Reichmuth an die Blumenbinderei gerichtet hatte, ebenfalls gegenüber der Metzgerei gelegen. Brigitte Engelberger erinnert sich: «‹Ein Steak schmeckt besser als Blumen› hat er geschrieben. Darauf haben wir reagiert.» Dieses Hin und Her auf freundschaftlicher Basis dauerte etwa eine Woche. Dann hörte die Blumenbinderei auf. Im Team des Planungsbüros hat Georg Reichmuth nun ausdauernde Sprücheklopfer gefunden. Diese fotografieren die Tafeln täglich und sammeln das Hin und Her. Man weiss ja nie, ob man das nochmals gebrauchen kann.