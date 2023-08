Schwyz Tödlicher Bergunfall im Bisisthal Am Wochenende ist es auf dem Gemeindegebiet von Muotathal zu einem tragischen Bergunglück gekommen. Ein Berggänger kam beim Aufstieg zum Ortstock ums Leben.

Die Rega landete im Zivilschutzzentrum Kaltbach. Bild: Geri Holdener

Am Sonntag wurde ein Berggänger im Gebiet der Seeplanggen im Bisisthal tot aufgefunden. Der Mann dürfte gemäss der Kantonspolizei Schwyz am Samstag beim Aufstieg zum Ortstock vom Weg abgekommen und in die Tiefe gestürzt sein. Die Leiche des Mannes wurde am Sonntag um 17.25 Uhr entdeckt.

Nach dem Fund wurden der Polizei-Helikopter der Kapo Zürich und der Rega-Heli der Basis Mollis für eine Rettungsaktion aufgeboten. Herausfordernd waren dabei die unberechenbaren Witterungsverhältnisse. Nach 17.30 Uhr hatte sich das Wetter rasch markant verschlechtert. Eine Gewitterzelle verzögerte die Aktion. Gegen 18.30 Uhr konnte der verstorbene Alpinist ins Zivilschutzzentrum Kaltbach nach Schwyz überflogen werden. Die Abklärungen zur Identität des Mannes sind im Gange. (gh/sfr)