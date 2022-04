Schwyz Tragischer Unfall auf dem Bauernhof – ein 12-Jähriger ist lebensbedrohlich verletzt Während dem Arbeiten auf einem Bauernhof in Egg wurde ein Junge schwer verletzt. Beim Steuern eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs wurde er eingeklemmt.

In Egg wurde der 12-Jährige am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr lebensgefährlich verletzt. Als er ein Fahrzeug des Hofes steuerte, wurde er eingeklemmt. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, wurde er nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst der Rega in eine ausserkantonale Spezialklinik geflogen. Der Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Schwyz untersucht. (rad)