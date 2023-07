Schwyz Traktor überschlägt sich in Siebnen – 33-Jähriger Lenker verletzt sich erheblich Im Gebiet Gelbberg kommt ein 33-Jähriger mit seinem Traktor von der Strasse ab und muss nach dem Unfall ins Spital geflogen werden. Die Bergungsarbeiten waren aufwändig.

Der Traktor überschlug sich im steilen Gelände. Bild: pd

Ein 33-Jähriger war am Samstagabend um 20 Uhr mit seinem Traktor talwärts auf der Schwendenenstrasse in Siebnen unterwegs, wobei es zu einem Unfall kam. Wie die Kantonspolizei Schwyz meldet, sei der Traktor im Gebiet Gelbberg aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Das schwere Fahrzeug kippte und überschlug sich im steilen Wiesland. Der Lenker fiel dabei aus der Fahrkabine und blieb mit erheblichen Verletzungen liegen. Er musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

Die Bergungsarbeiten waren aufwändig. Vor Ort waren die Feuerwehr Schübelbach, die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon und ein Abschleppdienst. Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft ermitteln nun bezüglich der Unfallursache. (se)