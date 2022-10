Schwyz Undurchsichtiger Preisanstieg bei der Agro Fragliche Vertragsanpassungen und eine defensive Informationspolitik befeuern die Kritik an den markant höheren Tarifen bei der Agro AG Schwyz.

Bei der Argo Energie Schwyz AG (AES) wird viel Altholz verfeuert. Bild: Andreas Seeholzer

Im Zuge der aktuellen Energiekrise hat die Agro Energie Schwyz AG (AES) den Arbeitspreis für Wärmelieferungen um über 50 Prozent erhöht. Der Aufschlag lässt viele Schwyzerinnen und Schwyzer mit ihren rund 1500 Anschlüssen im Talkessel Schwyz – was über 8100 Haushaltungen entspricht – ratlos zurück: Die Schwyzer haben mit einem Anschluss viel Goodwill in den Aufbau der AES gesteckt, die aktuelle Preiserhöhung stellt dies nun aber auf eine harte Probe.

Denn erst kürzlich hat die AES das Vertragswerk einseitig geändert, indem das angegliederte Reglement angepasst wurde. Es stellt sich nun die rechtliche Frage, ob ein bestehender Vertrag überhaupt einseitig abgeändert werden kann (siehe Interview unten). Eine weitere offene Frage ist, ob mit dem im neuen Reglement berücksichtigten Altholz künftig transparent abgerechnet werden kann.

Neue Indexierung mit Fragezeichen

Bis zur Anpassung des Reglements auf den 31. Juli 2022 wurde in der Indexierung der Preis für Waldholz von Energie Holz Schweiz übernommen. Im neuen Reglement sind nun aber nicht mehr nur die Preise für Waldholz, sondern auch jene von Altholz und Heizöl miteingerechnet. «Die Gewichtungskomponenten sind aktuell 68 Prozent Altholz, 22 Prozent Frischholz und 10 Prozent Heizöl», heisst es auf schriftliche Anfrage von der AES.

Klar: In Tat und Wahrheit kam über die Jahre für die AES immer mehr Altholz dazu, und die Anlage wurde mit einer Rauchgasanlage und einem Aktivkohlefilter (ORC-Anlage) aufgerüstet. Wie es von der AES weiter heisst, entspricht das Reglement inklusive Anhängen aus dem Jahre 2007 nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten: «Nach dem Totalersatz der Energiezentrale im Jahre 2012, der Inbetriebnahme der ORC-Anlage im Jahre 2015 sowie des Speicherturms im Jahr 2020 haben sich unsere Strukturen der Energieflüsse und der Primärenergiebeschaffungskosten stark verändert.» Vor diesem Hintergrund seien das Reglement und die Anhänge angepasst worden.

Weiter heisst es von der AES: «Wir verstehen die Unzufriedenheit, können aber vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Primärenergiekosten die Tarife nicht auf dem früheren Niveau halten.»

Wie Altholz berechnet wird

Unklar bleibt, wie das Altholz in die neue Indexierung einfliesst. Beim letzten Aufschlag von rund 11 Prozent im Jahre 2021 wurde dies bezogen auf Waldholz und entsprechend dem schweizweit gültigen Index transparent ausgewiesen. Zurzeit und bei einem Aufschlag von 52 Prozent des Arbeitspreises ist dies nicht mehr der Fall. Die drei Komponenten Frischholzindex, Altholzindex und Heizölpreis «erfahren dazu eine Gewichtung je nach Mitteleinsatz», heisst es von der AES. Mit der angepassten Indexierung und der Orientierung am Preisindex der drei Primärenergien bilde die AES ihre Produktions- und Kostenstruktur genau und nachvollziehbar ab, heisst es weiter.

Doch: Einen schweizweiten Index für Altholz gibt es nicht, zumindest ist bei Energie Holz Schweiz kein solcher bekannt. Die AES verrechnet das Altholz also «je nach Mitteleinsatz», welcher von aussen nicht nachvollziehbar ist. Zur aktuellen Preisgestaltung schreibt die AES: «Seit der Heizperiode 2016/17 haben sich die Altholzpreise verdoppelt, das ist ein Anstieg um 100 Prozent. Die starke Zunahme ergibt sich aus dem Preisgefüge Altholz und aus den Prozesskosten der AES zur Aufbereitung als Energieträger. Mit aktuell 68 Prozent Altholzanteil an den Primärenergien ist das für die AES ein wesentlicher Kostenfaktor.»

Der Preisvergleich

Ein Preisvergleich mit anderen Wärmelieferanten wie dem Heizwerk der Oberallmeind-Korporation (OAK) Schwyz in Rothenthurm zeigt, dass die AES vor der aktuellen Preiserhöhung günstiger war und nun teurer ist als die OAK. Der direkte Preisvergleich ist schwierig, da Grund- und Arbeitspreise jeweils anders aufgegliedert werden. Beim Arbeitspreis verlangt die OAK in Rothenthurm 6,8 Rp./kWh, die Energieverbund Einsiedeln AG 9,33 Rp./kWh. Die AES verzeichnet beim Arbeitspreis derzeit einen Anstieg von 8,62 Rp./kWh auf 13,08 Rp./kWh, was über 50 Prozent entspricht. Dazu Gregor Lutz von der OAK:

«Die Agro hat Probleme, weil der Altholzmarkt zusammengebrochen ist und weil sie einen Anteil an Heizöl verwendet, dessen Preis sich verdoppelt hat.»

Früher galt bei einem Anschluss an die AES, dass dieser rentiere, sobald der Ölpreis über einem Franken pro Liter liege. Nun liegt der Ölpreis bei rund Fr. 1.50, womit die AES wettbewerbsfähig bleibt. Oder wie es auf Anfrage heisst: «Festzuhalten ist, dass über viele Jahre unsere Wärmepreise schweizweit zu den attraktivsten zählten. Ändern sich die Preise der Rohstoffe stark, müssen wir reagieren.»

Vertragsanpassung wirft Fragen auf

Sie schlagen beim Arbeitspreis 52 Prozent auf, das ist deutlich mehr als die Teuerung, wie es im Vertrag festgehalten ist. Ist dies ein Vertragsbruch?

Nein. Es handelt sich nicht um einen Vertragsbruch. Der Wärmeliefervertrag gibt die Möglichkeit, das Reglement und damit den Tarif anzupassen.

Ein Aufschlag kann sich laut Vertrag nebst der Teuerung rechtfertigen, wenn neue Gesetze, Steuern und Abgaben die Kosten steigern. Dies ist aber zurzeit alles nicht der Fall. Also doch ein Vertragsbruch?

Nein, im Wärmeliefervertrag ist vereinbart, dass «der Grund- und Arbeitspreis unter Anwendung der Preisänderungsformel gemäss Tarif für die Abgabe von Fernwärme der jeweiligen Teuerung angepasst» werden kann. Die Preisänderungsformel findet sich im Tarif für die Abgabe von Fernwärme. Dieser Tarif ist ein Anhang des Reglements für die Abgabe von Fernwärme vom 31. Juli 2022.

Wird der Vertrag gebrochen, indem einseitig das Reglement geändert wird?

Nein. Der Wärmeliefervertrag lässt Reglementsänderungen zu.

Die Situation zeigt sich zusammenfassend so: Die AES ändert während des Spiels die Regeln so, damit sie das Spiel gewinnt. Was sagen Sie dazu?

Das ist völlig falsch. Die AES spielt kein Spiel mit ihren Kunden, sondern versorgt sie zuverlässig mit regionaler, umweltfreundlicher Wärme. Vertrag und Reglement dienen Kunden und AES dazu, die Rahmenbedingungen einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Wärmeversorgung zu definieren. Um eine wirtschaftliche Wärmeproduktion und -lieferung und damit die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, müssen Anpassungen des Reglements möglich sein.

Die Einhaltung des Vertrags kann vor einem Schwyzer Gericht angefochten werden. Haben Sie Kenntnis davon, dass so ein Verfahren eingeleitet wurde?

Die Agro Energie Schwyz AG hat keine Kenntnis davon, dass ein Verfahren eingeleitet wurde.