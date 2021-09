Schwyz Unfall bei Schulhaus – Person schwer verletzt ins Spital geflogen Beim Schulhaus Herrengasse in Schwyz hat sich am Donnerstag vor dem Nachmittagsunterricht ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Strecke war vorübergehend gesperrt. Auffallend viele Automobilisten missachteten die Signalisation.

Der Rettungshubschrauber flog eine Person ins Spital. Bild: Geri Holdener

Ein Aufgebot von Rettungsdienst und Polizei ist am Donnerstagnachmittag kurz vor 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Höhe des Schulhauses Herrengasse ausgerückt. Eine Person lag vor dem Fussgängerstreifen mit schwereren Verletzungen am Boden. Ein Rega-Helikopter landete im Wiesland bei der Verzweigung Steinerstrasse und flog den Patienten nach einer medizinischen Erstversorgung in eine ausserkantonale Klinik.

Während des Rettungseinsatzes und der Spurensicherung versuchten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer immer wieder, die abgesperrte Unfallstelle zu passieren. Diverse Töfffahrer, Automobilisten und auch ein ausländischer Lastwagen missachteten die Absperrung.

Bei der Strassensperrung vor dem Spittel sprang kurzerhand ein Feuerwehrmann ein, der sich zufällig in der Nähe befunden hatte. Er wies die Lenker an, die Unfallstelle lokal zu umfahren. (gh)