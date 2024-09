Ukraine-Krieg Immer mehr russische Soldaten mit HIV infiziert – jetzt wächst auch die Angst in den besetzten Gebieten der Ukraine

Die Zahl der mit HIV infizierten russischen Soldaten ist in letzter Zeit um das 40-fache gestiegen. Die Infektion breitet sich auch in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine aus. Schätzungen zufolge könnte Russland 10'000 Infizierte in den Krieg geschickt haben.