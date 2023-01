Schwyz Viel Arbeit für Polizei und Feuerwehr zum Jahreswechsel Rund um Silvester gab es für die Schwyzer Polizei über zwei Dutzend Einsätze. Auch die Feuerwehr musste mehrere Male ausrücken.

Das Alltagsgeschäft und die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel hätten die Kantonspolizei Schwyz beschäftigt. In der Zeit von Samstagabend, 31. Dezember, bis am Neujahrsmorgen hätten rund zwei Dutzend Meldungen eine Ausrückung generiert. Dies schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Gleich in mehreren Fällen seien Streitigkeiten und aggressives Verhalten von alkoholisierten Personen im Vordergrund gestanden. Die weiteren Einsätze im Zusammenhang mit der Silvesterfeier betrafen Nachtruhestörungen, Unfug mit Feuerwerk und Sachbeschädigungen.

Wegen Brandereignissen durch Feuerwerk kam es in zwei Fällen zu einem Feuerwehraufgebot. Kurz vor 23 Uhr habe die Feuerwehr Ingenbohl an die Grossmatt in Brunnen ausrücken müssen. um den Inhalt eines brennenden Containers zu löschen. Gegen 3.15 Uhr habe im Gardi in Seewen eine im Freien deponierte Schachtel mit Feuerwerk in Brand geraten, was einen Löscheinsatz der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz zur Folge hatte. (sfr)