Berggänger stürzt am Grossen Mythen zu Tode

Am Samstagnachmittag war die Rettungsflugwacht am Grossen Mythen über mehrere Stunden mit einer Alarmmeldung beschäftigt. Wegen der schlechten Sicht erstreckte sich der Einsatz bis in die Abendstunden. Ein 42-jähriger Zürcher konnte nur noch tot geborgen werden.