Schwyz Waschmaschine brannte in Pfäffikoner Wohnung Am Samstagmorgen kam es in einer Wohnung in Pfäffikon zu einem Brand. Die Waschmaschine hatte Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.

(sok) Am Samstagmorgen, 5. Juni, bemerkte eine Bewohnerin um 9 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhausan der Churerstrasse in Pfäffikon. Die sofort alarmierte und ausgerückte Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon entdeckte den Brandausbruch in einer Erdgeschosswohnung. Mit Hilfe des zufällig heimkehrenden Mieters gelangte die Feuerwehr rasch in die Wohnung und konnte das Feuer im Bereich der Waschmaschine schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Durch das prompte Handeln der Feuerwehr mussten im Mehrfamilienhaus keine Evakuationen vorgenommen werden. In der betroffenen Wohnung entstand durch das Feuer und den Rauch hingegen grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei Schwyz hat zusammen mit dem Pikettdienst des EW Höfe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.