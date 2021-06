Schwyz Schon wieder: 67-Jähriger am Grossen Mythen abgestürzt Der Grosse Mythen fordert dieses Jahr ein weiteres Todesopfer. Die Rega flog am Mittwochvormittag einen Bergungseinsatz im untersten Bereich des Mythenwegs.

Der Rega-Heli setzt im Zivilschutzzentrum Kaltbach zur Landung an. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Am Mittwoch um 10.30 Uhr war ein Mann auf dem Abstieg vom Grossen Mythen. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Nachmittag mitteilt, machte der Mann einen Fehltritt und stürzte rund 40 Meter in die Tiefe. Dabei hat der 67-Jährige so schwere Verletzungen erlitten, dass die aufgebotene Rega nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Der Mann stammt aus dem Kanton Zürich.

Die ungefähre Absturzstelle am Grossen Mythen. Bild: Google Earth

Zur Bergung des Verunfallten stand nebst der Rega auch ein Mitglied der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz.

Im Kaltbach informiert die Rega-Ärztin die Polizei über den Einsatz. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Bereits Ende Mai war am Schwyzer Hausberg ein 57-jähriger Einheimischer abgestürzt und konnte nur noch tot geborgen werden. Kollege Armin Schelbert erinnert sich im Video an den Berg-Profi: