Schwyzer Baudepartement setzt in Seewen Gerichtsentscheid um

In Seewen SZ soll die Steinerstrasse mit einem Vollanschluss an die Umfahrungsstrasse angeschlossen werden. Das kantonale Baudepartement hat dazu die Nutzungsplanung erlassen. Es setze damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts um, teilte das Departement am Freitag mit.