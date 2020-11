Schwyzer Kantonsrat genehmigt 82,5 Millionen Franken für neue Kanti in Pfäffikon Der Kantonsrat hat das Neubauprojekt für die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) in Pfäffikon klar genehmigt. Umstritten war aber die Tiefgarage des neuen Schulhauskomplexes.

(sda) Ein Jahr ist es her, seit das Schwyzer Stimmvolk einen 92-Millionen-Kredit für den Neubau der KSA in Pfäffikon mit der Integration des Standortes Nuolen abgelehnt hat. Darum war der Regierungsrat gezwungen, zwei separate Bauprojekte in Pfäffikon und Nuolen auszuarbeiten. Eines davon hat nun eine wichtige Hürde passiert.

Das Neubau-Projekt für den KSA-Standort in Pfäffikon ist am Mittwoch im Kantonsrat behandelt worden. Zur Debatte standen Ausgaben von 82,5 Millionen Franken für den Neubau des Schulgebäudes sowie einer Turnhalle auf dem Bildungscampus. Der Zeitplan sieht vor, im Sommer 2022 mit den Bauarbeiten zu beginnen und ab Sommer 2025 das Schulhaus zu beziehen.

Der dringend nötige Kanti-Neubau war im Parlament trotz hoher Kosten, wie mehrere Redner betonten, nicht umstritten. Mit 87 zu 0 Stimmen sprach sich der Kantonsrat für die Ausgaben von 82,5 Millionen Franken aus. Da der Entscheid mit mehr als 60 Ja-Stimmen fiel, untersteht er dem fakultativen Referendum.

Tiefgarage mit 45 Plätzen

Keine Einigkeit herrschte dagegen beim Zusatzantrag, drei Millionen Franken für die Realisierung einer Einstellhalle und eines Sammelschutzraumes zu bewilligen. Die SP stellte sich gegen den Bau einer Tiefgarage, scheiterte aber mit ihrem Antrag mit 19 zu 67 Stimmen.

Grundsätzlich sei es sinnvoll, Parkplätze unterirdisch zu erstellen, hatte die SP argumentiert. Doch trotz der zusätzlichen 45 Parkplätze in der Tiefgarage würden keine oberirdischen Parkplätze aufgehoben. Da das Schulhaus nicht erweitert werde, brauche es auch nicht mehr Parkplätze.

Kritik kam auch von den Grünliberalen. Die Entscheidungsgrundlagen zum KSA-Neubau, die die Regierung dem Parlament vorgelegt habe, enthielten kaum Informationen über erneuerbare Energien. Das sei mehr als dürftig.

Die künftige KSA in Pfäffikon bietet Raum für 12 bis 14 Klassen des Gymnasiums und vier Klassen der Fachmittelschule sowie die notwendigen Spezial- und Gruppenräume. Insgesamt sollen in Pfäffikon rund 400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.

Planungskredit für KSA Nuolen

Der zweite Standort der KSA in Nuolen soll künftig Platz für 10 bis 12 Klassen mit rund 160 bis 240 Schülerinnen und Schülern bieten. Die Bauarbeiten beginnen frühestens in der zweiten Hälfte 2025. Geplant sind die Sanierung von zwei bestehenden Gebäuden sowie ein Ersatzbau für ein weiteres Gebäude.

Die Gesamtkosten für die Modernisierung der KSA in Nuolen schätzt der Regierungsrat auf rund 25 Millionen Franken.

Aktuell muss zunächst ein Wettbewerb für die Erarbeitung des Bauprojekts durchgeführt werden. Dafür erforderlich ist ein Planungskredit von 1,65 Millionen Franken, die der Schwyzer Kantonsrat in seiner November-Sitzung am Mittwoch klar mit 78 zu 2 Stimmen genehmigt hat.