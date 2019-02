Schwyzer Kantonsrat hat Abschaffung der wilden Listen zugestimmt und das Transparenzgesetz verabschiedet

Der Schwyzer Kantonsrat hat am Mittwoch das Gesetz zur Transparenzinitiative der Juso verabschiedet. Nach langer Debatte passierte die Vorlage mit 52 zu 38 Stimmen. Das letzte Wort hat allerdings das Volk.

Das Transparenzgesetz verpflichtet Parteien und andere politische Gruppierungen und Organisationen, die Finanzierung ihrer Wahl- und Abstimmungskampagnen offenzulegen. Ausserdem regelt es die Offenlegung von Interessensbindungen von Kandidierenden für politische und öffentliche Ämter.

Notwendig wurde das Gesetz, weil die Transparenzinitiative der Jungsozialisten (Juso) im vergangenen Mai überraschend und äusserst knapp vom Schwyzer Volk angenommen worden war. Die Vorlage des Regierungsrats zur Umsetzung der Juso-Initiative war im Kantonsrat in vielen Punkten umstritten.

Viel zu reden gaben die wilden Listen, die im neuen Gesetz nicht mehr zugelassen werden. Das heisst, dass bei allen Majorzwahlen künftig nur noch Personen gewählt werden können, die in einem Anmeldeverfahren gültig vorgeschlagen worden sind. Wilde Listen und Offenlegungspflichten der Kandidierenden sind gemäss der Juso-Initiative nicht vereinbar.

Teil der Schwyzer Demokratie

Der Abschaffung der wilden Listen stimmte der Kantonsrat schliesslich mit 53 zu 37 Stimmen zu. Vor allem die CVP hatte sich für die Beibehaltung der wilden Listen stark gemacht. Wilde Listen hätten eine lange Tradition im Kanton Schwyz und gehörten zum Schwyzer Demokratieverständnis, sagten CVP-Redner. Ähnlich sah es die Mehrheit der vorberatenden Kantonsratskommission. Die grösste Fraktion, die SVP, stellte sich dagegen hinter die Vorlage des Regierungsrats.

In der zweieinhalbstündige Debatte brachte die SP etliche Änderungsanträge ein. Sie vertrat die Ansicht, dass das neue Transparenzgesetz noch allzu viele Schlupflöcher bietet. So müssten zum Beispiel die Offenlegungspflichten auch in Jahren ohne Wahlkämpfe gelten. Die Begehren von linker Seite, schärfere Regeln im Gesetz festzuschreiben, fanden aber keine Mehrheit im Kantonsrat. FDP-Redner betonten, dass es nicht angehe, die ganzen Parteifinanzen offenzulegen.

Volksabstimmung am 19. Mai

In der Gesamtbeurteilung der Vorlage zeigten sich mehrere Redner von FDP, CVP und SVP unzufrieden. Das Gesetz bringe nichts ausser bürokratischen Aufwand, hiess es in der Debatte. Das Gesetz sei eigentlich nicht nötig. Der Volkswille müsse aber umgesetzt werden.

In der Schlussabstimmung passierte das neue Transparenzgesetz klar. Weil aber weniger als drei Viertel der abstimmenden Kantonsräte für das Gesetz votierten, unterliegt dieses dem obligatorischen Referendum. Die Volksabstimmung findet voraussichtlich am 19. Mai statt.

Die Juso hatten sich schon vor der Kantonsratsdebatte ablehnend zur Regierungsratsvorlage geäussert. Das Gesetz sei nicht vereinbar mit ihrer Volksinitiative, es seien mehrere rote Linien überschritten worden. Die Juso prüfen die Einreichung einer Beschwerde an das Bundesgericht. Dies können sie allerdings erst nach der Volksabstimmung zum Transparenzgesetz tun. (sda)