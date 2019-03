Video

Schwyzer Ku-Klux-Klan-Darsteller von der Kantonspolizei einvernommen

Am Montagabend sind an der Schwyzer Fasnacht 12 Personen als Ku-Klux-Klan verkleidete Gruppe in Erscheinung getreten. Nun hat die Kantonspolizei Schwyz alle Teilnehmer einvernommen.