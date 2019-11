Schwyzer lehnen 92-Millionen-Franken-Kredit für Kanti-Neubau ab Der Kanton Schwyz kann in Pfäffikon keine neue Kantonsschule für 92 Millionen Franken bauen. Das Stimmvolk hat den Kredit am Sonntag in einer Referendumsabstimmung mit einem Nein-Stimmenanteil von 55,4 Prozent abgelehnt. 25'016 Personen stimmten dagegen, 20'118 dafür. Die Stimmbeteiligung lag bei 43,1 Prozent.

Gegen die Ausgabenbewilligung hatte das Komitee «Für eine kostengünstige und dezentrale Mittelschulinfrastruktur» das Referendum ergriffen. Es kritisierte etwa die hohen Kosten und die Stilllegung des Märchler Mittelschulstandorts. Das Parlament hatte dem Kredit mit 70 zu 20 Stimmen zugestimmt. FDP und SP waren gegen den Kredit, SVP und CVP dafür.

Das neue Schulhaus hätte frühestens auf Schuljahr 2024 bezugsbereit sein sollen. Mit dem Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) am bestehenden Standort in Pfäffikon wären die beiden Teilschulen Pfäffikon und Nuolen zusammengeführt worden.

Sowohl die Schule in Pfäffikon als auch jene in Nuolen müssten umfangreich saniert werden. Zudem habe der heutige Betrieb an zwei Standorten teilweise aufwendige Abläufe und Doppelspurigkeiten zur Folge, argumentierte die Regierung. Und er erschwere ein optimales Bildungsangebot. So sei es beispielsweise aufgrund der ungleichen Schülerzahl nicht möglich, an beiden Standorten dasselbe umfassende Angebot an Wahlpflicht­ und Freifächern anzubieten.