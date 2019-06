Schwyzer Parteien fordern Anpassung bei Steuern Die Rechnung 2018 weist ein Plus von über 100 Millionen Franken auf. Das Ergebnis weckt bei den Parteien nun allerdings Begehrlichkeiten. Jürg Auf der Maur

Das Schwyzer Rathaus im Kantonshauptort. (Bild: Keystone/Ennio Leanza)



Die Steuereingänge sprudelten dem Kanton 2018 Geld in die Staatskasse. Die Rechnung schloss mit einem Ertragsüberschuss von 107 Millionen Franken. Das Ergebnis war viel besser als erwartet. Das korrigierte Budget sah nur ein Plus von 8,3 Millionen Franken vor, das Endergebnis war um satte 99,1 Millionen Franken besser als erwartet.

Kritik seitens der SP

Entsprechend positiv haben die Parteien reagiert. Kritische Stimmen gibt es aber aus der SP, während die CVP punktuelle Forderungen stellt und FDP und SVP vollkommen zufrieden sind.

«Eine gute Rechnungsführung macht noch keine gute Staatsführung aus», kommentiert SP-Politiker Leo Camenzind den Jahresbericht. Parteikollegin Prisca Bünter ergänzt: «Die vielen unappetitlichen Haare in der Suppe machen diese für die allermeisten Schwyzerinnen und Schwyzer schwer verdaulich.» Sie meint damit, dass Staatsleistungen abgebaut worden seien oder dass die Steuern nur für hohe Einkommen und Vermögen günstig seien. Nirgends seien die Unterschiede zwischen dem unteren Mittelstand und den Reichsten grösser als im Kanton Schwyz.

Ausgangslage soll nun genutzt werden

Die SP fordert, dass die gute Ausgangslage genutzt werde, um die tiefen und mittleren Einkommen zu entlasten und die versprochenen Anpassungen im Steuersystem vorzunehmen. «Das Steuersystem muss zwingend fairer werden», wird von SP-Seite gefordert. Erst wenn die Steuertarife korrigiert seien, könne ein gerechter Steuerfuss festgesetzt werden. Die SP-Fraktion könne den Bericht aber «ohne Begeisterung genehmigen».

Die CVP freut sich über das Ergebnis, macht aber darauf aufmerksam, dass der Kanton bei der Besteuerung der natürlichen Personen und bei tiefen und mittleren Einkommen ins hintere Feld abgerutscht sei und «bei hohen Einkommen bei weitem nicht mehr so attraktiv» sei wie auch schon. Alle Begehren zur Verbesserung des Steuerwesens würden von der Regierung auf die lange Bank geschoben, kritisiert die Fraktion. Es sei, so CVP-Kantonsrat Peter Meyer, zu befürchten, «dass der gewonnene Spielraum für gezielte Steuerentlastungen, wo diese wirklich nötig sind, vorschnell mit generellen Steuerfusssenkungen verspielt wird». Auf Steuersenkungen zielt auch die FDP ab. «Wir wollen uns dank dem gewonnenen Spielraum für Steuersenkungen einsetzen», schreibt FDP-Fraktionschef Dominik Zehnder und betont: «Und zwar für die gesamte Schwyzer Bevölkerung.»

SVP-Kantonsrat macht Werbung in eigener Sache

Der Kantonsrat habe «offensichtlich richtig gehandelt», als er die Steuern nicht nur um fünf, sondern um zehn Prozentpunkte senkte, bilanziert die SVP-Fraktion. In der gegenwärtigen Situation bestehe weiterhin Raum, die Steuerlast zu senken. «Mit der Annahme der SVP-Mittelstands-Initiative würden die Abzüge für Kinder und Rentner erhöht», macht SVP-Fraktionschef Herbert Huwiler Werbung in eigener Sache. Damit, so Huwiler, könnten viele mittelständische Steuerpflichtige stärker profitieren als mit einer Steuersatzsenkung.