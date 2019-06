Schwyzer stirbt bei Flugzeugabsturz im Wallis Im Wallis ist am Sonntag ein Segelflugzeug abgestürzt. Beide Insassen kamen ums Leben.

(rem) Das Segelflugzeug brach am Sonntagnachmittag gegen 13.50 Uhr vom Flugplatz Sitten aus zu einem Flug über das Rhonetal auf. Aus derzeit ungeklärten Gründen stürzte das Segelflugzeug oberhalb von Arbaz, am Orte genannt «Sex Noir», ab. Die Einsatzkräfte konnten das Flugzeug auf einer Höhe von rund 2400 Meter über Meer in einem steilen Gelände finden.

Vor Ort konnte das Rettungsteam jedoch nur noch den Tod der beiden Insassen feststellen. Bei den Opfern handelt es sich um einen 48-jährigen Walliser und einen 63-jährigen Schwyzer mit Wohnsitz im Wallis.

Die Bundesanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Mittelwallis, sowie der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen des Unfalls zu ermitteln.