Sechsjähriger bei Kollision in Einsiedeln schwer verletzt Ein sechsjähriges Kind hat sich in Einsiedeln bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt. Die Rega hat den Knaben nach einer Erstversorgung in eine Spezialklinik geflogen.

(pd/stp) Am Donnerstag ereignete sich auf der Langrütstrasse in Einsiedeln kurz nach 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein sechsjähriger Knabe, der auf dem Kickboard unterwegs war, kollidierte mit einem Personenwagen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega in eine Spezialklinik gebracht werden. Der 50-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Langrütistrasse musste für die Versorgung des Verunfallten und die Tatbestandsaufnahme für rund drei Stunden ge-sperrt werden. Die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln stand für die Verkehrsumleitung im Einsatz.