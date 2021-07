Seewen Drei Personen nach Chemieunfall im Spital Bei einer Speditionsfirma an der Seewenstrasse ist Schwefelsäure aus beschädigten Kanistern ausgelaufen. Drei Arbeiter begaben sich zur Kontrolle ins Spital.

Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz im Einsatz. Bild: Kapo Schwyz (Seewen, 1. Juli 2021)

Am Donnerstag, 1. Juli, bemerkten Mitarbeitende einer Speditionsfirma an der Seewernstrasse in Seewen kurz vor 8 Uhr beim Entladen eines Bahnwaggons, dass aus einem Stückgut Schwefelsäure austrat. Drei Arbeiter, die mit den Dämpfen in Kontakt gekommen waren, begaben sich zur Kontrolle ins Spital, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt.

Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz konnte gemäss Meldung die Dämpfe niederschlagen und die austretende Flüssigkeit auffangen. Drei Kanister auf dem Palett waren beim Transport beschädigt worden, weshalb die Schwefelsäure auslief. (zim)