Seewen Kanton Schwyz plant Zeltstadt für Ukraine-Flüchtlinge Das Amt für Migration des Kantons Schwyz plant in der ehemaligen Landi in Seewen eine befristete Zeltstadt. Platz finden sollen dort rund 140 Personen.

Seit Kriegsausbruch haben rund 900 Personen aus der Ukraine Schutz im Kanton Schwyz gesucht – auch in den nächsten Monaten ist gemäss Kanton mit weiteren Flüchtlingen zu rechnen. Aus diesem Grund hat der kantonale «Sonderstab Ukraine» nun Möglichkeiten für weitere Unterbringungsplätze geprüft.

Die Wahl fiel dabei auf die ehemalige Landi in Seewen. Geplant ist dort eine befristete Zeltstadt für rund 140 Personen. Dabei handle es um eine «rasch umsetzbare sowie kostengünstigste Lösung», wie es in einer Mitteilung heisst. So zeichne es sich ab, dass weitere Unterbringungsmöglichkeiten «in absehbarer Zeit ausgeschöpft sein werden».

Zur Verfügung stehen wird die Zeltstadt voraussichtlich Ende Juni. Die Eigentümerin der Halle, die Strüby Holzbau AG, stellt diese dem Kanton ein Jahr lang kostenfrei zur Verfügung.

Entlastung für die Gemeinden

Die zusätzlichen Kapazitäten sollen dazu beitragen, dass die Flüchtlinge länger in den kantonalen Strukturen beherbergen werden können – damit wird der Druck auf die Gemeinden verringert. So waren diese bisher dazu verpflichtet, 2000 Unterkunftsplätze zur Verfügung zu stellen. Da diese Kapazitäten weitgehend ausgeschöpft seien, hat der Regierungsrat den Verteilschlüssel neu auf 3000 Unterkunftsplätze angehoben.

Gefordert sind auch die Schulen: Aktuell sind rund 160 Kinder und Jugendliche in der Volksschule integriert. Nun hat eine Arbeitsgruppe Szenarien entwickelt, wie die Beschulung von Flüchtlingskindern aus der Ukraine erfolgen kann, sobald eine gewisse Menge erreicht wird. Das Grobkonzept wird aktuell geprüft. (lga)