Seewen Linda Elsener ist eine Runde weiter bei «The Voice of Germany» Die Schwyzer Sängerin Linda Elsener macht mit bei der Fernsehsendung «The Voice». Am Sonntag hatte sie Erfolg und überzeugte drei «Coaches» von ihrem Können.

Auf Sat.1 ist die mittlerweile elfte Staffel des Erfolgsformats «The Voice of Germany» zu sehen. Mit dabei ist in diesem Jahr die 19-jährige Studentin Linda Elsener aus Seewen – und diese begeisterte mit ihrem ersten Auftritt am Sonntag Jury und Publikum.

Elsener performte den Song «I won’t let you go» von James Morrison. Sowohl Mark Forster, Johannes Oerding als auch Sarah Connor drehten sich um. Einzig Nico Santos buzzerte nicht, bereute seine Entscheidung aber umgehend, als die Seebnerin spontan einen selber geschriebenen Song aufführte.

Elsener entscheidet sich für Johannes Oerding als Coach

Damit war klar: Linda Elsener ist eine Runde weiter. «Ich habe nicht damit gerechnet, eine Wahl zu haben», lachte Elsener. Sie habe aber bereits vor der Show eine Präferenz gehabt, und deshalb «gehe ich ins Team Johannes», freute sich das Gesangstalent. (sz)