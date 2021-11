Die Metzgerei mit Verkaufsladen an der Grundstrasse ist 1948 von Hans und Rosa Felder-Burri gegründet worden. Der Laden im Hinterdorf wurde kurz vor der Eröffnung des neuen Vertriebskanals in Seewen aufgegeben. Im Jahr 2001 wurde eine Familienaktiengesellschaft von der dritten Generation gegründet. Das Unternehmen ist nach einem Holdingprinzip aufgebaut. Es besteht aus der Hans Felder AG Fleischwarenproduktion und der Hans Felder Immobilien AG. In dritter Generation führen die drei Brüder Hans, René und Marcel den Betrieb mit jeweils eigenen Zuständigkeiten. Ihr Vater Hans sen. ist für die Vermietungen der Liegenschaften im Hinterdorf Vorhang zu bei der Metzgerei Felder an der Grundstrasse. Gut sichtbar ist das seit zuständig. (ste)