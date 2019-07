21-Jähriger stirbt bei Selbstunfall in Innerthal SZ In der Nacht auf Samstag kam es in Innerthal im Kanton Schwyz zu einem schweren Unfall. Bei einer Selbstkollision kam ein 21-jähriger Mann ums Leben.

Der 21-Jährige starb noch auf der Unfallstelle. (Bild: PD)

(pd/elo) Wie die Kantonspolizei Schwyz schreibt, waren um zirka 01:00 Uhr nachts zwei Männer mit dem Auto auf der Seestrasse in Innerthal talauswärts unterwegs. In einer Kurve geriet das Auto links von der Strasse ab und fuhr 15 Meter weit über eine Wiese. Anschliessend stürzte das Fahrzeug vier Meter in den Beckibach und kam stark beschädigt zum Stillstand.

Drittpersonen, welche auf den Unfall aufmerksam wurden, leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte den beiden Verunfallten im Fahrzeug erste Hilfe. Trotz rascher medizinischer Versorgung verstarb ein 21-jähriger Mann auf der Unfallstelle. Der zweite 21-jährige Schweizer wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen.

Die Todesursache des Verunfallten und der genaue Unfallhergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.