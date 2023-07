Siebnen Mutter und 6-jährige Tochter bei Kollision mit Auto verletzt Eine 38-jährige Frau und ihr 6-jähriges Mädchen erlitten bei einem Unfall in Siebnen erhebliche Verletzungen. Beide mussten in ein ausserkantonales Spital gebracht werden.

Auf der Zürcherstrasse in Siebnen kam es am Mittwochabend zu einem Unfall. Bild: PD

In Siebnen wurden am Mittwochabend eine Mutter und ihre Tochter bei einer Kollision mit einem Auto erheblich verletzt. Die 38-jährige Frau und das 6-jährige Mädchen mussten in ausserkantonale Spitäler eingeliefert werden.

Zum Unfall kam es um 18.30 Uhr, als eine 82-jährige Autofahrerin auf der Zürcherstrasse in Siebnen dorfeinwärts fuhr, wie die Schwyzer Polizei in einer Mitteilung schreibt. Dabei stiess sie mit der Frau und ihrem Kind zusammen, das mit einem Kickboard den Fussgängerstreifen überquerte.

Nach der medizinischen Erstversorgung mussten die Mutter und ihr Kind mit der Rega und dem Rettungsdienst in Spezialkliniken überführt werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Durch den Unfall kam es im Feierabendverkehr in Siebnen zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen.

Nun sucht die Kantonspolizei Schwyz Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten, sich unter 041 819 29 29 zu melden. (lga)