Skigebiete im Kanton Schwyz öffnen am 2. Januar – Regierung will «Insellösung vermeiden» Die Skigebiete im Kanton Schwyz können ab Samstag, 2. Januar, wieder geöffnet werden – früher als geplant.

Ein Skifahrer auf einer Sesselbahn auf dem Titlis. Bild: Patrick Hürlimann (Engelberg, 7. Januar 2020)

Der Schwyzer Regierungsrat hat beschlossen, die Skigebiete am 2. Januar wieder zu öffnen. Da praktisch alle Skigebiete in der Zentralschweiz und in den umliegenden Kantonen Glarus und St. Gallen öffnen, will der Schwyzer Regierungsrat eine «Insellösung vermieden», wie er mitteilt. Mit einer Insellösung, bei der einzig die Skigebiete im Kanton Schwyz geschlossen bleiben, würde das Skifahren auf die umliegenden Kantone verlagert, heisst es weiter. Ursprünglich war vorgesehen, die Skigebiete erst am 8. Januar wieder zu öffnen. Damit bleiben in der Zentralschweiz einzig die Skigebiete im Kanton Luzern geschlossen. Dies bis mindestens am 8. Januar.

Die Öffnung der Skigebiete erfolge nach Rücksprache mit den Spitälern im Kanton Schwyz, heisst es weiter. Zudem hat der Regierungsrat die Auflagen für die Erteilung der Betriebsbewilligung nochmals verschärft. Zusätzlich zu den geltenden Schutzkonzepten wird die Kapazität auf zwei Drittel begrenzt, in den Skigebieten besteht ein Alkoholverbot und die Snow- und Funparks werden geschlossen. Zudem wird in den Skigebieten eine Präventionskampagne lanciert, die zu vorsichtigem Fahren aufruft. Die Kapazität wird auf der Basis der besten Tage der vergangenen Jahre ermittelt. Die Restaurants und Bars bleiben weiterhin geschlossen.

Der Regierungsrat appelliert eindringlich an die Bewohner sowie an die Gäste des Kantons Schwyz, die Eigenverantwortung wahrzunehmen und die Schutzkonzepte der Skigebiete und die damit verbundenen Auflagen konsequent zu befolgen. Die Situation werde laufend analysiert, und ein Entzug der Bewilligung sei je nach Entwicklung der epidemiologischen Lage jederzeit möglich.

Das Bundesamt für Gesundheit meldete für den Kanton Schwyz am Mittwoch 116 neue Infektionen mit Covid-19.