Sonne, Strand und Corinne Suter Und was macht eigentlich das Schwyzer Ski-Ass Corinne Suter wenn die Ski-Saison vorbei ist? Sie erholt sich und geniesst Sonne und Strand in Thailand.

(bru) Der Winter ist vorbei und so auch die Saison für das Schwyzer Ski-Ass Corinne Suter. Wie wir via Instagram erfahren durften, geniesst sie im Moment mit ihrem Freund die wohlverdienten Ferien in Thailand.

Diese Bilder von ihren Ferien hat sie auf ihrem Instagram-Account gepostet:

(Bild: Instagram/Corinne Suter)

(Bild: Instagram/Corinne Suter)

(Bild: Instagram/Corinne Suter)

(Bild: Instagram/Corinne Suter)

Hoffen wir, dass sie erholt und topfit in die Schweiz zurückkommt, um sich für die nächste Saison startklar zu machen.

Kennen Sie unseren Instagram-Account bereits?

Wir posten die schönsten Fotos unserer Fotografen auf Instagram. Den Account finden Sie hier.