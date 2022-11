Statistik Wo im Kanton Schwyz wie viele Menschen wohnen In Lachen leben 269 mal mehr Menschen pro Quadratkilometer als in Riemenstalden und sogar 537 mal mehr als in Innerthal.

Nirgends in Innerschwyz leben mehr Ausländer als in der Gemeinde Arth – hier im Bild Goldau. Bild: Erhard Gick

Nirgends leben so viele Schwyzerinnen und Schwyzer auf einem Quadratkilometer wie in Lachen. Das ist der neuesten Broschüre der Schwyzer Kantonalbank zu entnehmen, die im Zahlenspiegel 2022 erneut dem «Kanton Schwyz in Zahlen» nachgeht.

In Lachen wohnten 2021 nicht weniger als 2148 Personen pro Quadratkilometer. Das sind nicht weniger als 269 mal mehr als in der kleinen Innerschwyzer Berggemeinde Riemenstalden und gar 537 mal mehr als in Innerthal. Nirgendwo sonst ist das Gemeindegebiet im Kanton Schwyz so dünn besiedelt wie hier – gerade einmal vier Personen leben auf einem Quadratkilometer.

Fast viermal schwächer besiedelt als die March-Metropole ist die Gemeinde Ingenbohl. Sie zählt zwar mit 542 Personen am meisten Einwohner im inneren Kantonsteil pro Quadratkilometer und hat die Nase diesbezüglich im inneren Kantonsteil deutlich vorne. Doch mit 1148 Einwohner pro Quadratkilometer liegt mit Wollerau noch eine weitere Ausserschwyzer Gemeinde in der internen Rangliste vor der Gemeinde am Vierwaldstättersee. Steinen, als zweitdichtest besiedelte Innerschwyzer Gemeinde, liegt mit 307 Einwohnern pro Quadratkilometer deutlich hinter Ingenbohl.

Interessant ist, dass die Frauen nicht nur in der Politik oder der Wirtschaft, sondern auch rein zahlenmässig im Kanton Schwyz hinter den Männern zurückstehen müssen. Nur in zwei Gemeinden, nämlich in Innerthal und Ingenbohl, haben sie mit einem Bevölkerungsanteil von 52,8 respektive 51,7 Prozent die Nase vorne. In Steinen lebten 2021 genau gleich viele Männer wie Frauen. In allen anderen Schwyzer Gemeinden gibt es einen Männerüberschuss. Den kleinsten Frauenanteil hat mit 46,0 Prozent die Heimat von SVP-Nationalrat Marcel Dettling, nämlich Oberiberg.

Ganz anders sieht es bei der ausländischen Bevölkerung aus. Hier sind es die Ausserschwyzer Gemeinden Schübelbach und Freienbach mit einem Ausländeranteil von 30,6 und 30,3 Prozent. In der Region Innerschwyz geht die Leaderposition an die Gemeinde Arth. Hier sind 28,4 Prozent der Einwohner ausländischer Herkunft. Mit 20,0 respektive 21,9 Prozent liegen Ingenbohl und Morschach hier bereits deutlich hinter Arth. Den kleinsten Ausländeranteil in Innerschwyz weist die Berggemeinde Illgau auf mit 2,2 Prozent, was sogar noch halb so viel ist wie der Ausländeranteil in der Kleinstgemeinde Riemenstalden

Innerschwyz ist dünner besiedelt als Ausserschwyz

Der Ausländeranteil ist auf Bezirksstufe in Einsiedeln am kleinsten. Hier haben gesamthaft nur 16,8 Prozent den Niederlassungsstatus. Gersau ist mit einem Ausländeranteil von 27,1 Prozent fast auf der Höhe von Arth, während im Bezirk Schwyz im Durchschnitt weniger als jeder Fünfte Einwohner aus dem Ausland stammt. Im Bezirk Küssnacht ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent praktisch jeder vierte Einwohner ein Ausländer.

Die Ausserschwyzer Bezirke haben kantonsweit eine deutlich höhere Quote als der innere Kantonsteil. Der Bezirk March weist 24,2 Prozent und die Höfe gar 28,3 Prozent ausländische Mitbewohner auf. Ausser den Bezirken Einsiedeln und Schwyz platzieren sich damit alle anderen vier Bezirke über dem Kantonsschnitt von 22,2 Prozent Ausländeranteil.