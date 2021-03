Steinen Mädchen rennt nach Unfall davon: Die Polizei sucht die Eltern des Kindes Auf der Bahnhofstrasse in Steinen waren am Mittwochvormittag ein Kind und ein Auto in einen Unfall verwickelt. Die Polizei sucht das Mädchen, welches nach der Kollision davongerannt ist.

(pok) Am Mittwochvormittag ereignete sich um 11.45 Uhr in Steinen eine Streifkollision zwischen einem Personenwagen und einem Kind. Eine 52-jährige Autofahrerin fuhr auf der Bahnhofstrasse, als ein Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn trat, worauf sie dieses mit dem Spiegel streifte. Sie hielt an und sprach das Kind an, das sich anschliessend vom Unfallort entfernte.

Die Kantonspolizei Schwyz bittet die Erziehungsberechtigten des Kindes oder Personen, die Angaben zum Kind machen können, sich unter der Telefonnummer 041 819 29 29 zu melden.