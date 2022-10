Steinen Wohnhaus wurde für 1,5 Millionen Franken versteigert – und bleibt in Steiner Besitz Ein Wohnhaus in Steinen wurde am Dienstagmorgen im MythenForum für 1,5 Millionen Franken versteigert.

Das Haus in Steinen wurde für 1,5 Millionen Franken versteigert. Bild: Erhard Gick

Auf 1,447 Millionen Franken geschätzt und für 1,5 Millionen Franken verkauft: So genau treffen sich Angebot und Nachfrage bei einer Versteigerung selten. So geschehen am Dienstagmorgen im MythenForum in Schwyz. Rund 30 Personen hatten sich im Saal eingefunden, und unter der Leitung des Betreibungsamts Schwyz kam die Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 15a in Steinen unter den Hammer.

Da vorgängig beim Betreibungsamt kein schriftliches Gebot eingegangen war, lag der Startpreis bei einem Franken. Dieser Umstand brachte noch zusätzliche Spannung in den Steigerungsbeginn, denn es vergingen endlose 30 Sekunden, bis das erste Gebot einging.

Zaghafter Beginn mit überraschender Wende

Der erste Handheber bot zum Einstieg die Höhe des Anzahlungspreises von 100'000 Franken, der in bar im Falle eines Zuschlags hingeblättert werden muss, damit eine rechtskräftige Verschreibung überhaupt Gültigkeit erlangt.

Das erste Portokassen-Gebot sei nun erreicht, verlautete der zuständige Mitarbeiter des Betreibungsamts und quittierte dies zum Ersten und zum Zweiten – und wieder blieb es spannungsgeladen ruhig. Kurz vor dem Dritten erfolgte alsbald das nächste Gebot und das nächste, bis innerhalb von kurzer Zeit die 300'000er-Grenze überschritten war. Seitens einer auswärtigen Bank dann die überraschende Steilvorlage: eine Million Franken an der Tischkante.

Die Liegenschaft bleibt in Steiner Händen

Weitere Gebote einer GmbH und von privaten Interessenten aus Steinen folgten, und die Bank zog vorerst mit. Zum Schluss entwickelte sich das Ganze zu einer «innersteinerischen» Angelegenheit mit zwei Paaren, die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Nach dem Gebot von 1,5 Millionen zum Zweiten blieb es mäuschenstill im Saal, und der sprichwörtliche Hammer fiel zum Dritten ein letztes Mal.