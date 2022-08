Stoos «Die Gääch»: Neue schwarze Piste am Klingenstock hat jetzt einen Namen Nachdem die Stoosbahnen auf ihren Online-Kanälen einen Wettbewerb gestartet hatten, sind rund 100 Namensvorschläge eingegangen. Nun ist klar, wie die neue Piste heissen wird.

«Die Gääch» – so heisst die neue Piste am Klingenstock. Die Piste wurde bereits vergangene Saison getestet und weiterentwickelt. Der nun gewählte Name scheint Programm zu sein, die Stoosbahnen sprechen in ihrer Mitteilung vom Mittwoch sogar von einer «dunkelschwarzen» Piste.

«Die Gääch» wird für einen Skitag präpariert. Bild: Stoosbahnen AG

Die finale Entscheidung für einen Namen lag bei einer Expertenjury. Diese bestand aus Othmar Schelbert, Leiter Pistenpräparation und seinem Stellvertreter Michael Beetschen, der zugleich auch Pistenfahrzeugführer ist. Zudem in der Jury vertreten waren mit Jasmina Suter eine Skirennfahrerin vom Stoos und der Geschäftsführer der Stoosbahnen, Martin Langenegger.

Die Gewinner des Wettbewerbs und Erfinder des Namens, Armin Grab und Micha Plüss, wurden bereits zu der Einweihungsfeier eingeladen. Diese findet Anfangs Wintersaison statt, das genaue Datum steht aber noch nicht fest. (sig)