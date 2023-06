A4 gesperrt Schwerer Unfall in Seewen: Eine Person stirbt vor Ort, zwei Personen schwer verletzt Ein Lastwagen ist auf der A4 in ein stehendes Fahrzeug des Strassenunterhalts geprallt. Beim Unfall starb eine Person, zwei wurden schwer verletzt. Die Autobahn von Schwyz nach Brunnen ist voraussichtlich bis 16 Uhr gesperrt.

Die Unfallstelle auf der A4 bei Seewen. Bote der Urschweiz

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten am Dienstagmorgen nach 10 Uhr zur Autobahn in Seewen aus. Zwei Ambulanzen waren vor Ort. Nach 10.30 Uhr kam auch die Rega mit zwei Helis auf den Platz, wie der Bote der Urschweiz berichtet.

Auf diesem Video ist zu sehen, wie ein Rega-Helikopte bei der Unfallstelle auf der Autobahn A4 bei Seewen landet. Quelle: PilatusToday / Leserreporter

Unmittelbar nach der Einfahrt in Seewen, Fahrtrichtung Brunnen, war es zu einer massiven Kollision gekommen. Ein Laster des Strassenunterhalts war auf der Überholspur abgestellt. Gemäss einer Signalisation war die Überholspur an dieser Stelle für Unterhaltsarbeiten abgesperrt, der abgestellte Laster eine Art Puffer zum Schutz der Arbeiter auf der Fahrbahn. Allerdings verpasste ein anderer ausländischer Lieferwagen den Spurwechsel nach rechts und fuhr mit Tempo ins Lastwagenheck.

Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Schwyz wurden dabei zwei Mitarbeiter des Amts für Betrieb Nationalstrassen erfasst, wobei sich ein 53-Jähriger tödliche Verletzungen zuzog. Der 42-jährige Arbeitskollege wurde erheblich verletzt. Der 54-jährige Lenker des italienischen Lieferwagens wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus der Fahrzeugkabine geborgen werden. Auch er wurde erheblich verletzt. Beide Verletzten wurden nach der Erstversorgung vor Ort gegen 11 Uhr mit zwei Rettungshelikoptern in ausserkantonale Spitäler geflogen.

Der Lieferwagen krachte mit Tempo in ein Lastwagenheck. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Um die Mittagszeit begannen die umfangreichen Spurensicherungen der Kantonspolizei Schwyz. Für die Rettungsarbeiten wurden die Strassenrettungsspezialisten der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz aufgeboten.

Wegen des laufenden Blaulichteinsatzes gibt es zurzeit einen längeren Rückstau in Fahrtrichtung Süd vor der Ausfahrt Schwyz. Der Rückstau reichte zeitweise zurück bis zum Chämiloch und noch weiter. Man geht davon aus, dass der Autobahn-Abschnitt zwischen Schwyz und Brunnen noch bis am Nachmittag um ca. 16 Uhr gesperrt bleibt. Die Verkehrsdienste gaben vor dem Mittag eine Stauwarnung für die Autobahn zwischen Goldau und Schwyz heraus, da der Verkehr in Seewen abgeleitet wird.

Es wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Autos direkt hinter der Unfallstelle mussten auf der Fahrbahn wenden. Sie konnten die Autobahn in entgegengesetzte Richtung über die Einfahrt in Seewen verlassen.