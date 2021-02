Schwyz Fasnacht trotz Corona: Hunderte ziehen durch Einsiedeln – tausende Zuschauer stehen am Strassenrand In Einsiedeln sind die Teufel los: Tausende Zuschauer haben am Montag den traditionellen Sühudiumzug verfolgt. Die Polizei liess den wilden Umzug gewähren.

Der traditionelle Sühudiumzug in Einsiedeln. Video: Silja Hänggi /Benno Kälin

Die erste Grossveranstaltung seit Monaten fand in Einsiedeln statt. Hunderte Fasnächtler zogen am Montagmorgen durch die Hauptstrasse von Einsiedeln. Tausende Zuschauer wohnten dem traditionellen «Sühudiumzug» bei, kaum weniger Personen als in normalen Jahren. Der Sühudiumzug ist ein lokaler Brauch, für den keine Organisatoren verantwortlich sind. Er findet einfach statt.

Das bestätigt auch David Mynall, Sprecher der Kantonspolizei Schwyz, auf Anfrage: «Der Sühudiumzug ist keine Veranstaltung». Deshalb fand der Umzug wie immer auch am heutigen Montag statt, Corona hin oder her.

Die Polizei liess den wilden Umzug gewähren. Die Polizei markierte Präsenz und ermahnte die Fasnächtler, den Abstand und die Maskenpflicht einzuhalten. Zudem achtete die Polizei darauf, dass es nicht zu grösseren Gruppierungen und Menschenansammlungen kommt. Die Polizei schätzt die Anzahl Fasnächtler auf «über 1000». Viele Fasnächtler trugen keine Masken und hielten den Sicherheitsabstand nicht ein.

10 Bilder 10 Bilder Hunderte Fasnächtler ziehen durch Einsiedeln. Bild: Benno Kälin

Am Umzug war das Coronavirus das dominante Sujet. Viele Impfwagen waren unterwegs. Der Bundesrat wurde aufs Korn genommen mit Sprüchen wie: «Der Lockdown ist wie die Ovomaltine: Er geht länger, wird aber nicht besser.»



Ein Nummer zieht durch Einsiedeln Leserreporter

Offiziell findet die Fasnacht auch in Einsiedeln nicht statt. Sämtliche Fasnachtsbälle und -umzüge wurden im Vorfeld abgesagt. Bezirksrat Patrick Notter sagte gegenüber dem Einsiedler Anzeiger: «Es gilt, den Spagat zwischen Tradition, Corona und Verantwortung irgendwie zu schaffen».