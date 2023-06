SVP-Kantonalpartei Schwyz Anklage wegen versuchter Vergewaltigung: SVP fordert Sistierung der Parteimitgliedschaft von Bernhard Diethelm Am Freitag wurden Detailinformationen zur Anklage gegen Bernhard Diethelm bekannt. Die SVP Kanton Schwyz hat deshalb am Sonntagmorgen kurzfristig eine Sitzung des Parteipräsidiums einberufen, um die Situation zu besprechen. Sie fordert von der zuständigen Ortspartei eine Sistierung der Parteimitgliedschaft.

Bernhard Diethelm während einer Session des Schwyzer Kantonsrats. Archivbild: Erhard Gick

Die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl hat Anklage gegen das Vorderthaler SVP-Mitglied Bernhard Diethelm erhoben. Am Freitag machte die NZZ Details zum Fall publik. Er soll versucht haben, eine Prostituierte zu vergewaltigen und habe diese in Lebensgefahr gebracht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nun reagiert die SVP Schwyz in einer Mitteilung: «Die SVP Kanton Schwyz ist erschüttert von den öffentlich gewordenen, schwerwiegenden Vorwürfen gegen Bernhard Diethelm. Im Sinne der Rechtsstaatlichkeit gilt bis zum Vorliegen eines allfälligen, rechtskräftigen Schuldspruchs indes die Unschuldsvermutung, so dass sich die Parteileitung im jetzigen Zeitpunkt nicht abschliessend zum Sachverhalt äussern kann und auf die Zuständigkeit der Gerichte verweisen muss.»

Die SVP Kanton Schwyz möchte verhindern, dass der Inhalt der Anklage die Partei trotz Unschuldsvermutung belastet, so die Partei weiter. Vielmehr wolle sie sich jederzeit «unbelastet den aktuellen politischen Themen widmen und sich für die Anliegen der Bevölkerung einsetzen können». Und so gelte es festzuhalten, dass die schweren Vorwürfe gegen einen amtierenden Kantonsrat keinen Bezug zur Partei, ihrer Arbeit und ihrer Ausrichtung hätten. «Die SVP kann und will sich nicht für Bernhard Diethelm rechtfertigen und grenzt sich von dieser privaten Angelegenheit klar ab», so die SVP des Kantons Schwyz.

Weil die entsprechende Zuständigkeit gemäss Statuten bei den Ortsparteien liege, habe die Parteileitung daher am Sonntag entschieden, die SVP Wägital aufzufordern, die Parteimitgliedschaft von Bernhard Diethelm per sofort und bis zu einem allfälligen Freispruch zu sistieren. Sollte die Ortspartei dieser Forderung nicht nachkommen, werde die Geschäftsleitung der SVP Kanton Schwyz über einen vorläufigen Ausschluss der Ortspartei befinden müssen. (zfo)