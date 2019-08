Teenies wollten «Frohsinn» in Küssnacht ausrauben Fahndungserfolg der Kantonspolizei Schwyz nach einem Raubversuch im Küssnachter Restaurant Frohsinn. Die zwei Täter sind gerade mal 17 und 18 Jahre alt.

Der «Frohsinn» an der Zugerstrasse in Küssnacht. (Bild: Edith Meyer / Bote der Urschweiz)

(pok/g) Am Sonntag, 2. Juni, wollten zwei Männer um 21.15 Uhr eine Serviceangestellte im Restaurant Frohsinn an der Zugerstrasse in Küssnacht überfallen.

Sie drohten mit der Anwendung von Waffengewalt. Als die Serviertochter die Herausgabe von Geld verweigerte, versuchten die Täter erfolglos, ihr das Portemonnaie zu entreissen.

Als die Frau sich zur Wehr setzte, ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei konnte die beiden Täter, zwei Schweizer im Alter von 17 und 18 Jahren, ermitteln, wie die Kantonspolizei Schwyz am Donnerstag mitteilte. Sie müssen sich vor der Kantonalen Staatsanwaltschaft, beziehungsweise der Jugendanwaltschaft für den Raubversuch verantworten