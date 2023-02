Tierpark Goldau Ein neuer Luchs für den Tierpark Knapp drei Jahre war das Luchsweibchen Desari im Tierpark Goldau zu Hause – nun ist sie wieder zurück in den Tiergarten Nürnberg gereist. Im Gegenzug kommt nun das Luchsweibchen Sansa nach Goldau.

Die neue Luchsin Sansa ist vom Tiergarten Nürnberg nach Goldau gekommen. PD (Goldau, 25. Februar 2023)

Im Tierpark Goldau ist ein neuer Luchs eingezogen: Das viereinhalb-jährige Weibchen Sansa ist Anfang Februar in Goldau eingetroffen. Nach seiner Ankunft durfte das Weibchen direkt in die Luchsanlage einziehen, teilt der Tierpark Goldau mit. Sansa ist sehr einfach zu erkennen: an ihrem «Knickohr». Dieses stammt von einem geplatzten Blutgefäss im Jahr 2021, was einen Bluterguss zur Folge hatte – und zu einer bleibenden Veränderung am Ohrknorpel führte.

Um die Luchse langsam einander zu gewöhnen, wurden die «alten» Goldauer Luchse Desari und Lucki temporär in einem angrenzenden Abteil untergebracht, wobei sie gegenseitig Sichtkontakt hatten. Am Folgetag wurde das Goldauer Weibchen Desari eingefangen, untersucht und für den Transport nach Nürnberg vorbereitet. Bereits nach wenigen Tagen konnte das neue Luchsenpaar - Sansa und Lucki in ihrer Anlage zusammengeführt werden, meldet der Tierpark.

Umzug für den Artenerhalt

Die Tierpark-Luchse sind Teil des europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP). Diese Zuchtprogramme haben zum Ziel, eine genetisch vielfältige Population einer bedrohten Tierart zu erhalten und Inzucht zu vermeiden. Um dies zu gewährleisten, werden Tiere innerhalb von Zoos und Tierparks getauscht, um Populationen aufzubauen und zu erhalten, so der Tierpark Goldau.

So wurde auch er Luchs-Tausch zwischen Goldau und Nürnberg durch das EEP organisiert. In Nürnberg gibt es einen jungen männlichen Luchs, der perfekt zu Desari passt und man hofft mit beiden erfolgreich züchten zu können.