Fernseher SRF und Deutsche zeigen zur Primetime «Die Beatrice Egli Show». Ganz grosse Bühne für die Schwyzer Schlagersängerin und Moderatorin: Am Samstag zeigen WDR, SWR und SRF zur Primetime «Die Beatrice Egli Show».

Moderatorin Beatrice Egli begrüsst am TV ein Millionenpublikum.

Nach dem Grosserfolg im April dieses Jahres mit über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wird am Samstagabend zur besten Sendezeit ab 20.10 Uhr auf SRF, WDR und SWR die zweite Ausgabe der «Die Beatrice Egli Show» gezeigt. Wie die Medienabteilung des Schweizer Fernsehens schreibt, präsentiere die 34-Jährige in der Herbstausgabe ihrer eigenen Musikshow musikalische Highlights und überrasche mit ungewöhnlichen Duetten, erfrischenden Talks und lustigen Aktionen.

Auch der Luzerner Kunz tritt in der Show von Beatrice Egli auf.

Mit Schlagerlegende Andrea Berg, die dieses Jahr ihr 30-Jahr-Jubiläum feiert, singt sie beispielsweise den bekannten Popschlager «Mosaik». Und im Duett mit dem Luzerner Sänger Kunz wird die Ausserschwyzerin sogar sehr emotional: Musik und Inhalt seines Mundartsongs «Chliini Händ» berührten ihr Herz so sehr, dass Beatrice Egli ihre Emotionen nicht zurückhalten könne, schreibt das SRF zur Sendung, die bereits im Vorfeld aufgezeichnet wurde. Neben Andrea Berg und Kunz sind unter anderem auch Bastian Baker, Maite Kelly, Ireen Sheer, Münchener Freiheit und Chris Norman mit dabei.

Auf Instagram teilte Beatrice Egli ihre Vorfreude mit ihren Followern. «Noch fünf Tage … Dann wird die ‹Beatrice Egli Show› endlich ausgestrahlt», schrieb sie unter anderem am Montag, mit einem Smiley versehen, und ergänzte: «Ich freue mich riesig auf meine Gäste.» Sie sei so aufgeregt. Und auch ihre Fans können die TV-Show kaum erwarten, wie die unzähligen Beiträge in der Kommentarspalten zeigen.

Egli ist Gast bei grosser Silvester-Fete

Und wie nun ebenfalls bekannt wurde, müssen ihre Fans nach der «Die Beatrice Egli Show» von Samstag nicht lange auf ein weiteres Highlight ihres Stars warten. Denn zum Jahreswechsel ist Beatrice Egli im TV gleich doppelt zu sehen: Zunächst ist sie Gast bei der grossen ARD-Silvesterparty, und danach wird die Schlagersängerin noch einmal als Moderatorin vor der Kamera stehen. Gemeinsam mit Comedian Bülent Ceylan (46) lädt Beatrice Egli zur neuen ZDF-Show «Mitternachtsparty» ein. Ob diese Sendungen dann auch im SRF laufen werden, ist noch nicht bekannt. (mme)